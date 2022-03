Castellammare, blitz antidroga partito dalla denuncia della moglie di un consumatore: 15 arresti

I carabinieri di Trapani, coadiuvati dai colleghi dell’Arma di Palermo, e dallo squadrone eliportato Cacciatori Sicilia hanno dato esecuzione, in diversi Comuni, all’ordinanza cautelare emessa dal gip di Trapani, su richiesta della Procura, nei confronti di venti persone (di età compresa tra i 22 e i 56 anni) accusati di reati in materia di sostanze stupefacenti.

Uno degli indagati è accusato anche di estorsione ai danni di un cittadino castellammarese. Si sarebbe fatto consegnare 500 euro da un suo conoscente di Castellammare con la minaccia di divulgare un video con contenuti sessuali che lo ritraeva.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Castellammare del Golfo, riguardano il periodo da marzo a giugno 2020, durante il primo lockdown per la pandemia da Covid19, e sono cominciate dalle dichiarazioni della moglie di un consumatore di cocaina che ha indicato i nomi dei presunti pusher. La donna, allarmata per le frequentazioni del marito, si era resa conto che lo stesso aveva iniziato a consumare cocaina con frequenza periodica.

Secondo gli investigatori a Castellammare del Golfo tre persone con l’aiuto di complici e parenti, avrebbero organizzato un sistema di «delivery» di marijuana e cocaina. Per aggirare i controlli previsti per le restrizioni da Covid, gli spacciatori davano appuntamento nei pressi degli unici esercizi commerciali aperti, tra cui le farmacie, ma anche durante alcuni festini clandestini. L'inchiesta - coordinata dalla procura di Trapani (procuratore capo Gabriele Paci, sostituti Francesca Urbani ed Eleonora Sciorella) - ha accertato che la marijuana veniva acquistata a Partinico, mentre per la cocaina ci si rivolgeva alla piazza dello Zen a Palermo.

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati 1.400 euro in contanti, 80 grammi di cocaina e 28 di marijuana. Otto persone - tra cui i figli di un esponente della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, detenuto - sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, 7 agli arresti domiciliari e 5 all’obbligo di dimora nel Comune di Castellammare del Golfo. I nomi al momento non sono stati diffusi.

