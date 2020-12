Arrivo dei pescherecci dalla Libia, diretta da Mazara con l'armatore: "Oggi è il nostro Natale"

«Sono emozionato come in bambino». Lo dice l’armatore del peschereccio Medinea, Marco Marrone, che si trova al porto nuovo di Mazara del Vallo, in attesa dell’arrivo dei 18 pescatori, da Bengasi, atteso in mattinata.

All’interno dell’area portuale è già operativo l’intero protocollo d’accoglienza, con la presenza delle forze dell’ordine (carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale) e il personale dell’Usca dell’Asp di Trapani che si occuperà dei tamponi. L’arrivo è previsto alle 10 e i due pescherecci, Antartide e Medinea, attraccheranno sulla banchina Ruggero Secondo, l’ultima del porto nuovo. Lateralmente è stato predisposto un punto stampa.

Le due imbarcazioni, secondo i tracciati, si trovano già di fronte la costa trapanese. «Questa storia mi auguro che lasci in eredità un cambiamento - aggiunge l’armatore Marrone - dobbiamo lottare affinchè questa gente che lavora per guadagnarsi il pane non subisca questo».

