Tenta una rapina in un'edicola, il video che incastra un 21enne a Trapani

Aveva tentato una rapina in un'edicola con un machete nel quartiere San Giuliano ma è stato smascherato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani, grazie anche alla visione dei filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza.

Per Gaspare Croce, 21enne, già noto alle forze dell'ordine, è stata emessa da parte del gip un’ordinanza applicativa di arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il giovane aveva anche avuto una colluttazione con il proprietario dell'edicola che era riuscito anche a farlo fuggire.

I militari hanno impiegato soltanto un'ora per risalire all'identità dell'uomo e, giunti a casa di Croce, a pochi passi dall’edicola, l'uomo ha provato a fuggire saltando dalla finestra dell’appartamento dove si era nascosto, lanciandosi da un altezza notevole m lasciando al suo interno il grosso coltello utilizzato per tentare la rapina, e gli indumenti indossati al momento del fatto. Dopo una giornata di ricerche incessanti, Croce si è costituito in caserma. Il gip, poi, ha emesso l’ordinanza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

