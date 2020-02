Trapani, spaccia droga a bordo di un furgone: arrestato pusher "ambulante"

Girava a bordo del suo furgone spacciando droga in città. Salvatore Maria Gabriele, 55 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato lo scorso giovedì 6 febbraio (ma la notizia è trapelata nelle ultime ore) con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Gabriele aveva già dato nell'occhio tanto che i carabinieri ne tenevano sotto controllo i movimenti ormai da molto tempo. Le indagini hanno permesso di tracciare il suo modus operandi: il pusher infatti si spostava come un ambulante a bordo del suo furgoncino fermandosi in determinati punti della città.

Ma uno dei suoi "appuntamenti" non è riuscito ad andare a buon fine. I militari infatti lo hanno fermato e ne hanno perquisito il mezzo trovando 2,3 grammi di inflorescenze di marijuana, 1,2 grammi di hashish e 215 euro in banconote di diverso taglio, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Nel portaoggetti del furgocino inoltre sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione con tracce di droga e tutto materiale per il confezionamento delle dosi.

I carabinieri hanno però deciso di proseguire nella perquisizione della casa del pusher dove, accuratamente nascoste in soggiorno, era nascosto un involucro in cellophane contenente altri 42 grammi di inflorescenze di marijuana.

Tutto il materiale è stato sequestrato mentre il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, così come disposto dalla Autorità Giudiziaria competente.

