Armato di coltello rapina un supermercato a Marsala ma le telecamere lo "tradiscono"

Armato di coltello e travisato da un passamontagna, era entrato all'interno di un supermercato in contrada Cuore di Gesù e si era fatto consegnare dal cassiere l’incasso della serata, poi era fuggito. Il tutto è avvenuto venerdì scorso, intorno alle 19. Immediato l’intervento di tre gazzelle dei carabinieri, allertati dal titolare del negozio, che hanno ascoltato i testimoni. Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato, i militari sono risaliti a Mario Ferrera, 33enne marsalese, già noto alle forze dell'ordine.

I carabinieri lo hanno raggiunto nella propria abitazione dove l'uomo stava rincasando e addosso aveva ancora gli abiti utilizzati per la rapina. Dalla perquisizione personale, i militari hanno trovato nelle tasche del suo giubbotto il coltello, uno dei due guanti in lattice utilizzati per evitare di lasciare impronte durante la rapina e banconote di piccolo taglio, che rappresentavano parte della refurtiva.

Condotto presso la caserma “Silvio Mirarchi” di Marsala, Ferrera è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida che sarà celebrata nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata