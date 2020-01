Marsala, svaligiano una casa e tentano altri due colpi: 5 arresti

Avevano già svaligiato un appartAmento e stavano per derubarne altre due. In cinque sono stati colti in flagrante e arrestati a Marsala per furto aggravato in concorso. Andrea Lombardo e Vincenzo Bilardello, rispettivamente di 34 e 19 anni, i due fratelli Alessio e Franco Indelicato di 25 e di 27 anni e Giuseppe Pizzo di 23 anni sono stati sorpresi mentre cercavano di allontanarsi velocemente dividendosi per le vie limitrofe.

I cinque sono ritenuti gli autori di un furto e di due tentati furti in tre abitazioni del centro storico d Marsala. Nel corso della perquisizione veicolare al bordo dell'auto di uno di loro, Lombardo, parcheggiata non lontana sono stati rinvenuti strumenti atti allo scasso e la refurtiva dell'abitazione in cui era stato portato a segno il primo colpo. È stato tutto restituito alla proprietaria.

I cinque ladri sono stati arrestati e, concluse le formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che sarà fissata nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata