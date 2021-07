Si ferma un traghetto, sospeso il collegamento Mazara-Pantelleria

Si ferma per una decina di giorni il collegamento marittimo Mazara-Pantelleria. Ne dà notizia Caronte & Tourist.

«Come previsto dagli accordi istitutivi con la Regione - si legge in un comunicato della compagnia di navigazione - la tratta tra Mazara del Vallo e Pantelleria, avviata a titolo sperimentale lo scorso 6 luglio, rimarrà sospesa per una decina di giorni». Il motivo è la mancanza di una nave dopo lo spostamento della Pietro Novelli sulla tratta da Trapani per l'isola. «La linea Mazara-Pantelleria - spiega infatti la società - è operata dalla Pietro Novelli, una delle navi di scorta della Siremar/Caronte & Tourist Isole Minori, resasi improvvisamente necessaria per sostituire la Sansovino».

Quest'ultima, infatti, ha subito un guasto meccanico, «che richiederà per l’appunto - prosegue la nota di Caronte & Tourist - poco più di una settimana di lavori manutentivi. Proprio l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità aveva d’altra parte specificato – in una nota del 16 giugno scorso – che la fattibilità del servizio sperimentale da esso richiesta non potesse avvenire “a scapito dell’esigenza di assicurare idonei mezzi di rispetto a salvaguardia della continuità e regolarità dei collegamenti oggetto della convenzione”, da considerare dunque prioritari».

