Pantelleria, modifiche ai collegamenti con Mazara e Trapani: in uso solo il traghetto "Novelli"

Sarà soltanto la nave “Pietro Novelli” a collegare Trapani con Pantelleria e Mazara con Pantelleria. A comunicarlo è la società marittima “Siremar Caronte & Tourist” che, con una nota inviata all’Assessorato comunale all’Urbanistica, ha comunicato una temporanea modifica in merito alla tratta, inaugurata lo scorso 6 luglio, Mazara del Vallo- Pantelleria e coperta dalla nave “Pietro Novelli.

Nella nota della società, si sottolinea che «i servizi tra Trapani e Pantelleria e Mazara Pantelleria subiranno delle modifiche temporanee. Sarà data notizia del periodo di assenza dalla linea tra Trapani e Pantelleria della nave Lampedusa la quale per necessità operative sarà destinata ad effettuare servizio in altro settore».

In pratica temporaneamente la “Pietro Novelli ” coprirà anche la tratta fra Pantelleria e Trapani. Si spera che questa decisione della Società marittima messinese sia legata ad un tempo ristretto e che non si trasformi in definitiva.

