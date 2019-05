Turismo, Palermo e San Vito Lo Capo tra i luoghi preferiti dai vacanzieri

La Sicilia con Palermo e San Vito Lo Capo tra le regioni preferite dagli italiani secondo momondo.it. Per le prossime vacanze estive gli italiani sognano il mare. A confermarlo, i dati della piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel momondo.it, secondo cui nel 2019 il 68% degli abitanti del Belpaese opterà per una vacanza in una località marittima.

Roma domina la classifica, ma gli italiani per le vacanze sceglieranno il mare. Sicilia ed Emilia-Romagna sono le regioni più gettonate dai connazionali per il break estivo, aggiudicandosi il titolo di regioni più rappresentate della top 10: Palermo (ottava) e San Vito lo Capo (nona) da un lato, Rimini (terza) e Riccione (settimana) dall’altro guidano la classifica.

New entry quest’anno sono Cagliari (seconda) - che nel 2019 registra un vero boom di ricerche di hotel, ben +137% - Gallipoli (sesta) e San Vito Lo Capo, anch’esse protagoniste di un notevole aumento di popolarità e cresciute rispettivamente del 53% e del 29%. AGI

