San Vito Lo Capo, il 15 giugno scatta la ztl: niente auto al centro

Entra in vigore nel centro urbano la zona a traffico limitato, sarà attiva h24 fino al 27 ottobre 2019. A partire dal prossimo 15 Giugno, e fino al 30 Settembre, sarà in vigore anche a Baia Santa Margherita, dalle ore 8:30 alle ore 20:30.

"Stiamo lavorando ad un progetto di regolamentazione organica della mobilità urbana - spiega il sindaco Giuseppe Peraino -. Per una località balneare come la nostra, è fondamentale limitare quanto più possibile il traffico di veicoli e mezzi di vario tipo nella zona centrale e nelle aree limitrofe".

"E' una scelta di civiltà - sottolinea -, necessaria in un periodo di grande affluenza, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni anche in termini di qualità dell'aria e di igiene pubblica. Naturalmente abbiamo previsto alcune deroghe per andare incontro a coloro che San Vito Lo Capo la vivono tutto l'anno, per i proprietari di abitazioni che vengono in vacanza e, ovviamente, per gli operatori commerciali e i titolari di strutture ricettive che vivono di turismo e lavorano soprattutto in questo periodo dell'anno".

"Anche a Baia Santa Margherita - conclude il sindaco - verrà regolata la viabilità e l'accesso nelle ore centrali. Gli automobilisti, infatti, potranno lasciare i mezzi nei due parcheggi che, mediante bando pubblico, saranno gestiti da privati che assicureranno l'ordine e la sicurezza delle aree di sosta oltre che tutta una serie di servizi".

Nella sede della polizia municipale, dal lunedì alla domenica, dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, è possibile richiedere il rilascio di appositi pass per accedere e sostare nella ZTL, sia di tipo Rosso, sia di tipo Verde e in tutte le altre zone del centro abitato.

© Riproduzione riservata

