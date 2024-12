Trapani Shark, boom e prezzi dei biglietti raddoppiati

I prezzi dei biglietti per le partite della Trapani Shark di Serie A di basket sono aumentati drasticamente, con un incremento che supera il raddoppio rispetto alle cifre iniziali. La decisione, presa dalla società, ha suscitato non poche polemiche tra i tifosi, contrari all’aumento improvviso e non previsto. Questa variazione di prezzo non coinvolge però gli abbonati, che continuano ad avere accesso al loro posto con il medesimo costo dell’abbonamento annuale. Sono 3.658 i sostenitori che hanno scelto di sottoscrivere l’abbonamento per tutta la stagione, garantendosi così un posto fisso sugli spalti per ogni partita casalinga, eccetto quella con Milano già esclusa alla sottoscrizione della tessera. Tuttavia, per chi non ha potuto acquistare un abbonamento, le opzioni sono ora limitate e decisamente più costose.

Nel corso delle prime cinque partite della stagione, il trend di vendite è stato molto positivo, con tutti i biglietti disponibili esauriti in breve tempo, raggiungendo il sold-out in ogni occasione per i 4.490 posti di capienza del Pala Shark. Questo successo ha confermato la grande passione dei tifosi della Trapani Shark, ma ha anche messo in evidenza un problema logistico: la disponibilità limitata di posti all’interno dell’impianto. Con l’arrivo della prossima partita casalinga contro la capolista Trento, fissata per domenica 15, l’aumento dei prezzi è stato annunciato ufficialmente dal club, suscitando incertezze sulle reazioni dei tifosi e sull’affluenza per le successive dieci gare interne di campionato. L’aumento dei biglietti riguarderà esclusivamente i circa 800 posti ancora disponibili fino al termine della stagione regolare, pur escludendo una nuova possibile variazione per la gara casalinga contro Milano.