Basket A1, Trapani Shark vince all’overtime: sconfitta 79-73 Cremona che ha sbagliato il tiro della vittoria

Vince la incerottata Trapani Shark (priva di Petrucelli ed Yeboah) dopo un over time ma la Vanoli Cremona (priva di Owens) può recriminare per l’occasione perduta dopo avere buttato alle ortiche il successo nelle battute finali del tempo regolamentare quando prima sulla rimessa regalava ad Horton il canestro del pareggio e poi, sull’ultimo possesso, falliva la penetrazione del successo con Willis allo scadere.

Cremona era stata quasi sempre avanti, brava Trapani però a crederci fino alla fine nonostante una partita sotto tono in cui la difesa forte di Cavina era riuscita ad imbrigliare il talento dei granata. Nell’over time Trapani aveva vita facile col sigillo della tripla di Galloway da 8 metri allo scadere dei 24” a -1,30” dalla fine che mandava in paradiso il PalaShark.

Top scorer per Trapani Galloway ed Alibegovic a quota 17 (per Alibegovic pure 11 rimbalzi), gli stessi punti messi a segno per Cremona un sontuoso Eboua. Prima dell’inizio della partita consegnato a Justin Robinson (decisivo anche stasera) da parte del presidente degli Shark Valerio Antonini, del premio di MVP del mese di novembre assegnato dalla LBA al giocatore granata.