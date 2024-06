Basket, Trapani in paradiso: Antonini già rilancia e punta tre big della Serie A

«Fatemi spendere anche una parola giustamente per l’allenatore presente prima di me, Daniele Parente, perché è giusto nominare anche lui per il lavoro fatto». Le parole sono di coach Andrea Diana, tecnico della Trapani Shark, subito dopo aver conquistato la storica promozione in Serie A, dopo 32 anni dalla prima volta dei trapanesi in massima serie. Dichiarazioni non scontate ma sentite. La Coppa Italia di marzo, infatti, è stata una competizione spartiacque della stagione della formazione granata. La prima con la chiusura della stagione regolare e con diciassette vittorie di fila, conquistate con Parente alla guida. La seconda dopo il cambio di guida tecnica, con la squadra affidata proprio a coach Diana: «Direi che alla fine si ricomincia sempre. Basta avere la pazienza di aspettare qualcosa di bello. Questa per me era la sfida perfetta. Onore alla Fortitudo Bologna, abbiamo realizzato un sogno e sono orgoglioso di questi ragazzi».

La festa da Bologna a Trapani, con l’abbraccio alle 4 del mattino prima all’aeroporto di Birgi e poi successivamente al Pala Shark. «Il sogno costruito con tanti sacrifici - dice il presidente Valerio Antonini - è realtà. A Bologna è stata scritta una storia incredibile. Ho visto dare tutto dai giocatori in maniera emozionante». Il numero 1 granata quindi rilancia dopo il campionato vinto: «Dobbiamo goderci un’annata che deve rimanere nella storia della città. Abbiamo risvegliato una passione che era stata sopita per troppo tempo. Adesso è il momento di godercelo e di programmare poi una prossima stagione da protagonisti in Serie A. Sono quattro anni che Milano e Bologna si sfidano e credo che sia arrivato il momento che una squadra del Sud vinca il tricolore, quindi si costruirà una squadra per vincere lo scudetto».