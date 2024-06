Trapani brinda: la Shark vince gara-4 a Bologna e riporta la pallacanestro siciliana in Serie A-1

La Trapani Shark riscrive la storia e sigla il ritorno in Serie A-1 dopo 32 anni. Decisiva la vittoria in gara 4 per 58 a 64 sulla Fortitudo Bologna, al PalaDozza. Il ritorno dei trapanesi in massima serie, dopo l’unica stagione disputata nel 1991-1992, riporta la Sicilia in Serie A-1. Un cammino trionfale per la squadra del presidente Valerio Antonini, che dopo aver vinto ad inizio anno la Supercoppa, fa il double con la promozione in Serie A-1.

Una vittoria complessa, sudata, nonostante i favori del pronostico e gli investimenti economici, che hanno regalato un sogno ad una città ed a una regione intera. Un percorso che era iniziato con Daniele Parente alla guida della Trapani Shark e proseguito poi con Andrea Diana, che conquista la sua seconda personale promozione dopo quella con Brescia. Per il match tanto equilibrio fra le due formazioni, con Trapani che nella seconda parte ha gestito l’incontro, senza riuscire però a strappare il break fino alle triple di Alibegovic e di Imbrò. Decisive quindi anche le azioni difensive dei trapanesi, con Horton su tutti, che adesso vogliono dire la propria anche in Serie A e non essere di passaggio, come già affermato dalla proprietà.