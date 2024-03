L'Handball Erice rimonta e batte il Pontinia 31-34

Erice parte forte con le reti di Ekoh, Manojlovic e Tarbuch per il triplo vantaggio (4’ 0-3). Podda sblocca Pontinia, che poi riesce a pareggiare le ostilità sul 5 pari (9’). L’equilibrio prende il controllo, con Pontinia che conquista il suo primo vantaggio (13’ 7-6). Erice non riesce più a portarsi avanti nel punteggio, mentre Pontinia non riesce a scappare al 18’ è parità a quota 11. Il doppio vantaggio del Pontinia porta poi Gonzalez al time-out (19’ 13-11). Erice prova ad alzare l’intensità difensiva, ma Pontinia chiude avanti la prima frazione sul 17 a 15.

Vittoria esterna di fondamentale importanza per l’Ac Life Style Erice che batte Pontinia con il risultato finale di 31 a 34. Un match vero, che aveva visto le ericine avere un buon impatto. Nella seconda parte del primo tempo, però, arriva la reazione del Pontinia, capace pure di trovare quattro reti di vantaggio ad inizio ripresa. Lì è arrivata la forza di Erice, capace di rimanere lucida e ribaltare la gara che vale il momentaneo secondo posto in classifica.

Nella ripresa Erice fatica a trovare la via della rete, con Gonzalez costretto al minuto di sospensione (36’ 20-16). Tarbuch guida la rimonta ericina, con le neroverdi che si portano sul 21 a 20 (41’). Gorbatsjova e ancora Tarbuch agguantano il pareggio, per poi portarsi avanti con la rete di Notarianni (46’ 23-24). Iacovello abbassa la saracinesca, mentre Losio realizza due reti di fila per il 26 a 30 (54’). Nel finale le realizzazioni di Ekoh, Manojlovic, Basolu e Tarbuch chiudono il match con il successo di Erice per 31 a 34.

Il tabellino

Cassa Rurale Pontinia: Sitzia (p), Podda 2, Saraca, Lo Biundo, Lucarini 5, Colloredo 4, Mkadem (p), Peppe, Stettler, Apuzzo, D’Ambrosio 2, Stefanelli, Ateba Ebgadi 12, Gomez 5, Crosta 1. Allenatore: Antonj Laera.

Ac Life Style Erice: Bernabei 1, Notarianni 2, Tarbuch 6, Losio 3, Basolu 2, Cozzi 1, Pugliara 2, Gorbatsjova 3, Raicevic, Manojlovic 9, Benincasa, Iacovello (p), Ekoh 5, Ramazzotti (p). Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Arbitri: Simone Prandi e Stefano Pipitone.