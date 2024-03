Pallamano femminile, Erice e Manojlovic divorziano: tocca a Gonzalez Gutierrez

Nikola Manojlovic non è più l’allenatore dell’AC Life Style Erice, formazione di A-1 di pallamano femminile. La rescissione del contratto di comune accordo con la società. «Abbiamo fatto una riunione preventivata e preso una decisione condivisa da entrambe le parti - spiega il patron Norbert Biasizzo -. Ci sono state delle situazioni che abbiamo dovuto definire insieme e abbiamo deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con la massima serenità. Grandi meriti al coach, ma era da tempo che si lavorava a questa soluzione. Era, infatti, arrivato in precedenza Fernando Gonzalez Gutierrez che era stato già nostro allenatore e lo avevamo richiamato per concedere maggiore aiuto e tranquillità a tutto lo staff tecnico. Adesso subentrerà il nostro general manager, Carmelo Benigno, che insieme a Gonzalez Gutierrez si occuperà della parte tecnica».

Manojlovic lascia la squadra, che sabato scorsa ha superato in campionato il Padova per 34-25, dopo aver conquistato la Supercoppa, la Coppa Italia e a tre punti dalla vetta. A Gonzalez Gutierrez il compito di portare l’Erice a lottare per lo scudetto.