Trapani, dopo anni di vicissitudini riapre la piscina comunale: tornano in vasca atleti e amatori

Riapre, dopo tre anni di vicissitudini, la piscina comunale di Trapani. L’impianto di via Tenente Alberti torna in attività dopo un lungo stop tra Covid, caro bollette e danni causati dal maltempo.

A gestire la piscina è l'Asd Aquarius che finalmente potrà riprendere tutte le attività, dal nuoto libero a quello assistito, dai corsi di scuola nuoto per bambini all'acqua-fitness, corsi apnea e ancora, nuoto e pallanuoto agonistica e pre-agonistica, nuoto Master. Sembrano essere superate in via definitiva, dunque, le problematiche legate ai costi energetici di gestione di cui la società che la gestisce, l’Aquarius Noto, deve farsi carico. La riapertura di oggi è una buona notizia per le famiglie e i tanti sportivi.

L'Asd Aquarius Trapani è tra le altre cose la prima società sportiva siciliana per numero di voucher assegnati dalla Regione Siciliana e destinati ai giovani dai 6 ai 16 anni provenienti da famiglie a basso reddito del territorio: sono 120 le domande accettate. Trentacinque ragazzi provengono dal Comune di Trapani, 28 dal Comune di Valderice, 25 dal Comune di Paceco, 21 da quello di Erice, 8 da Custonaci e 3 da Misiliscemi. Tra loro ci sono anche oltre 25 ragazzi con disabilità.

La società ha fatto sapere, inoltre, che riapre anche la segreteria per richiedere informazioni e formulare iscrizioni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30, tutti i giorni da Lunedi a Venerdì ed il Sabato dalle 10:00 alle 13:00.