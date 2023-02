Handball Erice, dopo la conquista della Coppa Italia un riconoscimento dalla Regione

Le atlete dell'Handball Erice, reduci dalla vittoria della Coppa Italia, stamane sono state ricevute dall'assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo Elvira Amata. Ad accompagnare le Arpie ericine, che svolgono la propria attività agonistica al PalaCardella, c'erano l'allenatore e il team tecnico al completo con il presidente Ingardia.

Per la formazione ericina, la conquista del trofeo è stato un successo storico che, peraltro, lancia l'Handball Erice come una delle favorite assolute nella corsa allo scudetto. La società ha omaggiato l'assessore con una gigantografia della squadra con la coppa ed una maglia personalizzata. L'assessore, invece, ha consegnato alle giocatrici una medaglia e il gagliardetto della Sicilia. L'Handball Erice è la terza squadra siciliana di pallamano femminile a vincere la Coppa Italia dopo Messana (2001) e De Gasperi Enna (1998 e 2000).

Dalla Regione un fondo per i giovani siciliani

L'incontro di stamane è stato anche l'occasione da parte dello stesso assessore Amata di annunciare l'istituzione di un fondo regionale per promuovere la pratica sportiva dei giovani siciliani dai 6 ai 16 anni con uno stanziamento di un milione e 300 mila euro per il 2023. Prevista l’erogazione di voucher da utilizzare per partecipare alle attività o ai corsi organizzati da società o associazioni dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive, alle discipline associate e ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) e dal Cip (Comitato italiano paralimpico).

Le modalità attuative, l’individuazione dei beneficiari in base alle fasce di reddito e l'importo dei voucher saranno determinati con un apposito decreto assessoriale. «L’istituzione del Fondo – ha spiegato l’assessore Amata - è un primo passo con cui il governo Schifani offre un aiuto concreto per avviare allo sport tanti bambini e ragazzi le cui famiglie difficilmente potrebbero permettersi di sostenere le rette per corsi o attività continuative offerte da soggetti qualificati. Praticare correttamente e con costanza discipline sportive, infatti, è fondamentale per la salute e la formazione dei giovani siciliani. Siamo già al lavoro per definire i criteri per rendere operativo questo strumento e definire le procedure, che vogliamo mantenere estremamente semplici. Ci impegneremo – ha concluso l’assessore - anche per accrescere le risorse disponibili, così da soddisfare una platea sempre più ampia di beneficiari».

