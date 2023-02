L'Handball Erice batte il Brixen Sudtirol e riporta la Coppa Italia in Sicilia dopo 22 anni

Handball Erice nella storia. A Rimini le siciliane hanno battuto per 33 a 29 il Brixen Sudtirol conquistando la Coppa Italia di pallamano femminile di cui proprio le altoatesine erano detentrici.

Un successo meritato e indimenticabile per le squadra neroverde perchè è il primo fin qui ottenuto e perché regala alla Sicilia un trofeo che mancava da 22 anni. L'ultimo trionfo era stata quello del Messana nel 2000-2001, mentre l'anno prima e anche nel 1998 era stata la De Gasperi Enna a brindare.

È una domenica che rimarrà negli annali delle Arpie. Un momento storico che premia gli sforzi di una società che da diversi anni grazie ad una organizzazione ed una programmazione seria, riesce a mantenere in alta classifica la squadra.

Il trofeo è arrivato a conclusione di una final eight perfetta per le siciliane che nei quarti di finale hanno battuto Casalgrande Padana per 26 a 17 e, in semifinale, Salerno per 18 a 19. La storica finalissima contro Brixen è iniziata con un primo tempo equilibrato fino al 25' quando il risultato era do 12 ad 11 per Erice. Un ottimo break negli ultimi minuti ha portato il finale di parziale in vantaggio fino al +4 del 16 a 12 con una linea di attacco che avrebbe potuto ampliare il divario se non avesse sbagliato due rigori e per le troppe espulsioni da due minuti comminate dagli arbitri.

Nel secondo tempo le Arpie sono scese in campo più attente portando il vantaggio fino al +6 del 15' minuto. Poi la doppia espulsione ha complicato le cose e Brixen ha dimezzato lo svantaggio al 20', portando il match al 22' sul 28 a 25. Brixen ha spinto ed al 25' era 29 a 27 per Erice. Ma le siciliane ci hanno creduto di più e al 27' sono riuscite ad allungare portandosi sul 31 a 27 per terminare sul 33 a 29.

© Riproduzione riservata