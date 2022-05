Endas 2022, a Casa Santa Erice 60 atlete staccano il pass per le finali nazionali

Otto ore di puro sport e divertimento con lunghi applausi tributati alle ginnaste dal folto pubblico presente sugli spalti. Si è concluso con successo il trofeo regionale «Endas Sicilia ginnastica artistica 2022», tenutosi al Pala Cardella di Casa Santa Erice (Trapani). Una sessantina le atlete sulle circa 200 partecipanti che hanno staccato il pass per la fase nazionale che si disputerà ad Aprilia (Latina) fra il 3 e il 5 giugno prossimi.

La ginnastica artistica siciliana nel Lazio sarà rappresentata da atlete delle seguenti squadre: Asd Società Ginnastica Champion di Erice (Trapani), Società Ginnastica Victory Asd di Erice (Trapani), Asd Endas provinciale di Trapani, Asd Le Farfalle di Mazara del Vallo (Trapani), Asd Smash Dance Studio di Augusta (Siracusa) e Asd Regina di Modica (Ragusa). A sfidarsi sono state ginnaste delle serie B, A2, A1, A per le categorie Giovani, Allieve, Ragazze, Junior, Senior e Master, comprese tra i 7 e i 20 anni.

Alla manifestazione sportiva, organizzata dall’Endas provinciale di Trapani, hanno assistito anche il sindaco di Erice, Daniela Toscano, e il presidente regionale di Endas Sicilia, Germano Bondì.

«Un trofeo emozionante e di grandissima qualità. Endas Sicilia sarà il volano per il rilancio della ginnastica artistica promozionale e di base nell’Isola. Il comitato provinciale di Trapani ha organizzato e gestito in maniera impeccabile l’evento», dichiara Bondì. Soddisfazione espressa anche da Sergio Pace, presidente provinciale di Endas Trapani: «Probabilmente l’anno prossimo Erice ospiterà la fase nazionale del trofeo Endas di ginnastica artistica e l’aver portato qui oggi 200 atlete da tutta la Sicilia ci dà un credito fortissimo in vista di quell’appuntamento».

