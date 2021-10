Pallacanestro Trapani, Taflaj va in ospedale per un’appendicite e scopre di avere il Covid

Ancora notizie non buone per la Pallacanestro Trapani. Dopo il serio infortunio di Massone alla mano e che lo ha costretto all’operazione, si ferma anche Celis Taflaj. L’atleta, assente in occasione dell’ultimo match di campionato fra i granata e Staff Mantova, è stato ricoverato domenica sera presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani a causa di una forte gastrointerite. Gli accertamenti hanno evidenziato un’appendicite ma prima del ricovero è stato sottoposto a tampone molecolare che è risultato positivo. Lunedì pomeriggio, quindi, è stato trasportato al centro Covid Hospital di Marsala dov’è stato operato.

L’intervento chirurgico è riuscito ma Taflaj è ancora ricoverato a Marsala ed i tempi di recupero verranno valutati dopo che il giocatore verrà dimesso.

Essendo risultato positivo, l’intera squadra della Pallacanestro Trapani si è immediatamente posta in isolamento volontario. Ieri sono stati eseguiti a tutti i tamponi molecolari che sono risultati negativi e oggi la squadra riprenderà regolarmente gli allenamenti.

