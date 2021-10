Tegola per la Pallacanestro Trapani: si ferma Federico Massone, dovrà operarsi alla mano

Brutte notizie in casa della pallacanestro Trapani. Federico Massone dovrà stare lontano dal parquet per alcune settimane a causa di trauma contusivo alla mano sinistra procuratosi durante la partita del 10 ottobre scorso a Treviglio. Il cestista, come fa sapere la società, già era stato sottoposto ad esame strumentale (RX) che ha evidenziato la frattura trasversale del metacarpo del IV dito della mano sinistra.

Il giocatore è costantemente monitorato dallo staff medico-sanitario della Pallacanestro Trapani e nei prossimi giorni verrà sottoposto ad intervento chirurgico. L’operazione verrà eseguita dal dottor Russo presso la clinica San Pier Damiano di Faenza. Successivamente Massone, ex Piacenza, sarà seguito nella riabilitazione dallo staff medico-sanitario della Pallacanestro Trapani.

Una brutta tegola per la Pallacanestro Trapani e anche per il giocatore, voglioso di mettersi in mostra, e che nel luglio scorso, appena acquistato dalla società del presidente Pietro Basciano aveva dichiarato di essere arrivato in Sicilia "per aiutare la squadra a vincere e penso che questo sia l'ambiente perfetto per esprimermi e per migliorare". Massone, quindi, sarà sottoposto ad operazione, poi toccherà alla fase dedicata alla riabilitazione e infine tornerà in squadra per dare l'apporto decisivo che tifosi e società si aspettano dal cestista.

