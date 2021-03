Successo casalingo per la 2B Control Trapani che ha battuto l'Agribertocchi Orzinuovi per 102-91, nella 23esima giornata del campionato di serie A2 di basket. Lamarshall Corbett è stato autore di 21 mentre Andrea Renzi di 20.

Con questo successo i siciliani si portano a 22 punti in classifica in compagnia di Treviglio e Verona. Prossimo avversario del Trapani è lo Staff Mantova. La partita verrà disputata in Lombardia.

