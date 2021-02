Basket, la 2B Control Trapani pronta alla trasferta di Torino contro la Reale Mutua

Domenica i giocatori della 2B Control Trapani saranno di scena a Torino per una importante partita contro la Reale Mutua. Gli uomini di Parente, con 14 punti in classifica, cercheranno di conquistare punti contro una squadra che si trova al terzo posto in classifica con 18 punti.

I trapanesi sono reduci dalla vittoria contro la Novipiù JB Monferrato con il punteggio finale di 78 a 76, dove ancora una volta si sono messi in luce Corbett e Palermo autori rispettivamente di 19 e 16 punti.

