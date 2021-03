Trapani calcio, il sindaco chiede alla Figc l'iscrizione alla Serie D

ll sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, come scrive Laura Spanò sul Giornale di Sicilia in edicola, ha richiesto ufficialmente al presidente della Figc Gabriele Gravina l'iscrizione in sovrannumero della Città di Trapani al prossimo campionato di serie D.

L'iscrizione dovrebbe avvenire attraverso una società, che dovrà trovare il gradimento dell'amministrazione sia per il progetto sportivo che economico. Dopo l'ok della Figc, il Comune di Trapani pubblicherà l'avviso pubblico per l'assegnazione del tanto agognato titolo sportivo che dovrà far ripartire il calcio in città. Non è escluso che possa avvenire prima di Pasqua. La nuova società che acquisirà il titolo ripartirà dalla serie D.

