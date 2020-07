Il Trapani atteso dal Chievo Verona, Aglietti: "Partita fondamentale"

Il tecnico Alfredo Aglietti, allenatore del Chievo Verona, prossimo avversario del Trapani calcio, analizza il prossimo incontro che si disputerà venerdì alle 21 allo stadio Marcantonio Bentegodi.

“L’incontro col Trapani ci potrà consentire di capire quale sarà il nostro obiettivo e di conseguenza il nostro futuro per il finale di stagione - ha dichiarato il tecnico -. Ho notato nella precedente gara pareggiata sul terreno della Virtus Entella che la squadra ha imparato bene a limitare gli avversari e copre bene il campo. Chiedo ai nostri centrocampisti che hanno qualità e quantità di inserirsi maggiormente sia con la palla che senza. La cosa che ci manca è il tiro da fuori. I miei giocatori stanno bene a livello mentale. Dobbiamo solamente raccogliere di più rispetto a quello che eliminiamo. La partita conto il Trapani di Castori è fondamentale in tal senso. Abbiamo le possibilità per puntare al salto di categoria e cercheremo di farlo in tutti i modi”.

Il Chievo Verona non potrà contare più sul forte attaccante trentaquattrenne Riccardo Meggiorini a cui non è stato prolungato il contratto in scadenza il 30 giugno.

