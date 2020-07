Il Trapani batte il Livorno, Castori: "In campo energia e carica emotiva"

Soddisfazione piena per il tecnico del Trapani Fabrizio Castori dopo un risultato capovolto negli ultimi due minuti sul Livorno che ha portato al successo la compagine granata.

“Non è stato certamente facile come molti pensavano alla vigilia - ha dichiarato l’allenatore -. L’avevo preannunciato prima dell’incontro che bisognava stare molto attenti e così è stato. Abbiamo incontrato una formazione che si è impegnata strenuamente fino alla conclusione senza darci mai tregua. Quando loro sono andati in vantaggio ho subito pensato alla classica partita stregata ma poi abbiamo tirato dal cilindro due gol in altrettanti minuti che ci hanno ridato linfa. Questo significa che i ragazzi ci sono, sia sotto l’aspetto tecnico che nervoso. La mia squadra ha imparato bene a gestire l’incontro per tutti i 90 minuti. Abbiamo energia e una grossa carica emotiva. Ciò mi lascia bene sperare per le restanti sei partite. Bisogna insistere su questo valido percorso. I numeri ci danno ragione. Adesso bisognerà preparare un’altra gara importante come quella di Verona contro il Chievo. Per fortuna abbiamo una settimana per rifiatare e ricaricare le batterie. Ci faremo trovare ancora una volta pronti”.

© Riproduzione riservata