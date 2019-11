Campi sportivi da riaprire a Trapani, il Comune stanzia i fondi

Arrivano 720 mila euro per il ripristino dei campi sportivi, sia a Trapani che nelle frazioni, e degli interventi nella palestra Dante Alighieri e Tenente Alberti.

Nel dettaglio, attraverso le variazioni di bilancio, il Consiglio comunale di Trapani ha stanziato 230 mila euro per la palestra Dante Alighieri, 172 mila euro per la Tenente Alberti, 60 mila euro per i lavori per i campetti di Santissimo Salvatore, 60 mila euro per il campetto di Palma, 60 mila euro per il campetto del quartiere Rifugio in via del Cipresso, 50 mila euro per la manutenzione straordinaria del campetto di Cappuccinelli, 20 mila euro per il campetto di Xitta e 70 mila euro per il Campo Coni.

