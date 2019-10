Trapani, nuovi impianti sportivi e lavori nelle case popolari

«Una importante opportunità per riqualificare, attrezzare e ripopolare i quartieri, fornire nuove aree verdi attrezzate come punto d'incontro e di svago per i giovani e le famiglie». Lo ha ribadito l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, Marco Falcone, accompagnato dalla deputata Eleonora Lo Curto, incontrando, nella sala riunioni dell'Istituto autonomo per le case popolari di Trapani, i rappresentanti delle associazioni e degli enti sportivi e sociali e dei quartieri del territorio.

Sulla base di appositi bandi che saranno diramati nei prossimi giorni, infatti, ad essi sarà resa possibile la fruizione dei due nuovi impianti sportivi (le procedure di assegnazione saranno stabilite assieme al Comune di Trapani) nell'area di Fontanelle e in via Omero, la cui realizzazione sta procedendo ad ampi passi, e dello spazio verde attrezzato nell'ambito del progetto di Social Housing «SohoViaPantelleria», che riguarda la realizzazione di 22 nuovi alloggi sociali in un edificio condominiale di via Pantelleria, il cui cantiere è in piena attività.

Lavori che nel complesso valgono oltre due milioni di euro e che è stato possibile avviare per il programma di risanamento del patrimonio edilizio e immobiliare pubblico che Iacp e Comune di Trapani hanno varato con unità di intenti.

