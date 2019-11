La Sigel Marsala si prepara alla trasferta contro la Baronissi

Poco più di dodici ore di riposo dopo la maratona di giovedì sera contro la Barracalla Cus Torino, che la Sigel Marsala è tornata al lavoro nel primo pomeriggio di ieri per cominciare a preparare la trasferta in programma domani (ore 17) a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, contro P2P Smilers Baronissi.

Si gioca il sesto turno della prima fase della A2 e le marsalesi dovranno fare i conti con la squadra dell'ex coach Leo Barbieri e di Jessica Panucci, altra vecchia conoscenza della squadra lilibetana per aver partecipato, come le azzurre, alle ultime edizioni della seconda serie nazionale.

Ed è una Sigel da un lato rinfrancata per la prova di carattere che ha saputo fornire contro le piemontesi di coach Chiappafreddo (quando è riuscita a recuperare alla Fortunato Bellina il doppio svantaggio e, portatasi di forza sul 2 a 2, ha poi sfiorato la clamorosa impresa e la vittoria al tie-break); ma dall'altro ugualmente assetata di punti. E ciò per il fatto che, dopo cinque giornate, si ritrova in classifica l'esiguo bottino di quattro punti, frutto della vittoria per 3 a 0 nel turno d'apertura contro Montecchio e, appunto, di quel che ha racimolato con la sconfitta al tie-break contro il Cus Torino.

