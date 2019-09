Volley, la Sigel Marsala continua la preparazione

È al lavoro da una settimana, con due sedute di allenamento al giorno, la Sigel Marsala in vista della nuova stagione che la vedrà, a partire dal 6 ottobre, ancora una volta impegnata in A-2.

Dopo l'ulteriore innesto della schiacciatrice Sofia Buiatti (classe 2001, cm. 185, ex Chieri e Busto Arsizio), s'è unita al gruppo anche la straniera, la statunitense Kendra Dahlke Paige, per cui adesso il neo tecnico Paolo Collavini ha a disposizione l'intero roster.

Insomma, rispettati alla grande tutti gli impegni. Innanzitutto quello di ottenere l'ammissione in A-2 grazie all'acquisizione del titolo del Latina dopo l'assurda retrocessione della passata stagione quando la Sigel (per una formula da tutti ritenuta ingiusta ed ora modificata dalla Federvolley) è retrocessa malgrado avesse vinto sette gare su otto nel corso della fase salvezza. In secondo luogo, che il "roster" sarebbe stato al completo entro la data di inizio della preparazione.

