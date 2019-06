Pallacanestro Trapani, primo rinforzo: presa la guardia Corbett

Primo arrivo in casa Pallacanestro Trapani in vista del campionato 2019-2020. Il Direttore Sportivo Davide Lamma ha infatti chiuso l'accordo con La'Marshall Corbett, lo scorso anno nella Poderosa Montegranaro, terza nella regolare stagione nel girone Est della A2.

Il giocatore statunitense, una guardia di 191cm per 80 kg, ha firmato un contratto che lo lega per un anno alla società del presidente Pietro Basciano. Nato a Raleigh, nel North Carolina, 31 anni il prossimo 21 novembre , è un giocatore con tanti punti nelle mani ma che sa bene adattarsi anche nel ruolo di play maker.

Una scelta, quella di Lamma, caduto su un giocatore che ben conosce il campionato italiano visto che ci gioca da quattro anni, avendo indossato la maglia di Treviso, Jesi, Mantova dove ha disputato ottimi campionati, per poi ottenere la consacrazione negli ultimi due anni a Montegranaro.

Lo scorso anno Corbett è stato candidato al premio di MVP della stagione, disputando tutte le 30 partite di stagione regolare con 20.3 punti di media,con 4 rimbalzi e 3 assist. Le sue percentuali parlano chiaro: tira con il 55 per cento da due e col 43 per cento da tre e con il 79 per cento nei liberi. Mantiene alta la media realizzativa, 19 punti di media, nelle nove partite di playoff. Chiuso l'accordo con la società granata, la guardia americana si è detta “davvero felice di questa scelta e non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera. Trapani è una città di cui mi hanno parlato benissimo ed ho una gran voglia di conoscere i miei nuovi compagni, l'allenatore ed i tifosi”.

Dal canto suo il direttore generale Davide Lamma ha sottolineato come Corbett sia “un giocatore di talento le cui qualità sono ormai riconosciute da tempo. La società si è mossa con grande tempismo per avviare la trattativa, e La'Marshall è stato convinto dal progetto tecnico e dalle informazioni sulla qualità della vita dei giocatori che vengono a Trapani. Siamo davvero felici ed orgogliosi che abbia scelto la maglia granata, soprattutto di fronte alle numerose alternative: è sicuramente un'importate segnale che dimostra, ancora una volta, il grande valore della nostra piazza”.

