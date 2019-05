Sconfitta della Pallacanestro Trapani in gara due dei play off

Sconfitta la B2 Control Trapani al PalaVerde, nella gara due con Treviso per i play off di A2 di Basket. Un match in cui i granata hanno cercato di respingere per 32 minuti la forza dei padroni di casa. È finita 98 a 68 per la formazione guidata da Massimiliano Menetti che, per forza dei singoli e gioco mostrato, ha meritato ampiamente il successo.

L’ex Sassari David Logan è stato il migliore in campo con 19 punti con un ottimo 5 su 7 da tre punti. Per Trapani, Pullazi, Clarke e Renzi non si sono dati mai per vinti. La serie adesso si sposta sul parquet del PalaConad di Trapani, con il match di venerdì sera alle 20,30.

© Riproduzione riservata