Trapani, la parola al campo: Italiano valuta ogni mossa

Mancano solo due giorni al debutto del Trapani nei play-off di C, ma ancora a tenere banco tra la tifoseria granata sono le vicende societarie ed extracalcistiche. Ed è in questo clima così accesso, che i granata ancora ieri pomeriggio si sono ritrovati al «Provinciale» (off limits a tifosi e curiosi) agli ordini del tecnico Italiano per definire schemi e scelte tattiche in vista di questa prima sfida in programma mercoledì sera al «Massimino» contro il Catania.

L'ordine che giunge dagli ambienti della società granata «è da questo momento in poi di parlare solo di calcio» e soprattutto «non distrarre i giocatori». Al Trapani serve arrivare a Catania mentalmente libero, così come racconta Laura Spanò sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

