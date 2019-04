Volley, la Sigel Marsala batte il Baronissi ma la salvezza è appesa ad un filo

La Sigel fa appieno il suo dovere, stende alla "Bellina" anche la P2P Baronissi conseguendo il suo sesto successo su sette gare disputate nella poule salvezza della A-2; ma la vittoria non consente alle ragazze di coach Aiuto di acciuffare in quart'ultima posizione il Cutrofiano, protagonista a sua volta di una grande impresa e vittorioso ieri sera a Roma.

Decisiva, così come riporta Giancarlo Marino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, per la conquista dell'ultima posizione utile per la salvezza diretta senza l'ormai certo ripescaggio della terzultima classificata sarà così la prossima trasferta che attende Marsala sul campo della già retrocessa Olbia, mentre domenica Cutrofiano (rimasto tre punti avanti) dovrà ospitare l'ormai salvo Pinerolo.

