Settimana Santa, Trapani tra devozione e tradizione si prepara alla processione dei Misteri

Con il rito delle Scinnute iniziate, venerdì 16 febbraio, la città di Trapani si prepara alla processione dei Misteri. Il rito delle Scinnute risale attorno al 1600, e nonostante il passare dei secoli ha mantenuto un certo fascino nei fedeli che vedono crescere l'attesa verso i riti della Settimana Santa che culminano con la processione dei Sacri Gruppi. Le scinnute si svolgono nei sei venerdì di quaresima nella chiesa del Purgatorio. Il termine Scinnuta proviene da «scendere» il gruppo. Le ultime tre scinnute sono previste per domani, lunedì 18 marzo: Madre Pietà dei Massari – Eredi Facchini di Piano San Rocco, mercoledì 20 marzo: Madre Pietà del Popolo – Ceto dei fruttivendoli e venerdì 22 marzo: Gesù nell’urna – Ceto dei Pastai, Maria Santissima Addolorata – Ceto degli Autisti, Albergatori, Baristi Camerieri, Cuochi, Dolcieri, Tassisti.

Uno dei momenti davvero emozionanti che precedono la processione dei Misteri è sicuramente la vestizione dei sacri gruppi. Consiste nel vestire la vara con un velluto nero riportante lo stemma della propria maestranza, che ricopre così la struttura lignea sulla quale poggia. Si tratta della cosiddetta «manta» che dal 1950 è introdotta ad allestire i Misteri. I gruppi scultorei rappresentanti scene della Passione di Cristo poi vengono addobbate con i fiori. E qui scatta l'orgoglio di ugni Ceto per rendere ancora più splendido il proprio Mistero. Ogni gruppo ha composizioni diverse, ma tutti uguali per bellezza e magnificenza. È sicuramente l'atto che poi precede la processione vera e propria e mentre questo avviene la chiesa del Purgatorio che accoglie tutto l'anno i sacri gruppi, si anima di fedeli, curiosi, turisti che si fermano a pregare, ad ammirare o a fotografare i Misteri e i rappresentati dei Ceti. In questi momenti si può percepire la profonda devozione di ogni trapanese presente.