Controlli per Pasqua a Trapani, dopo l'attentato di Mosca la prefettura alza il livello di attenzione

L’aeroporto di di Birgi ma anche i porti, la stazione ferroviaria e le reti di trasporto pubblico della provincia di Trapani sotto controllo in vista delle festività di Pasqua.

Un provvedimento del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Daniela Lupo, che si è riunito nei giorni scorsi per definire il piano dei controlli in occasione del ponte. «I dispositivi messi in campo saranno orientati, anche a seguito del recente attentato terroristico di Mosca, ad innalzare il livello di attenzione su tutti gli obiettivi sensibili» fanno sapere dalla prefettura, anche in considerazione del prevedibile incremento del movimento turistico che interesserà il capoluogo e le altre località.

Un'attenzione particolare sarà riservata alle aree di maggiore concentrazione di persone, ai luoghi dove sono previsti spettacoli pubblici, ai centri commerciali, dove verranno potenziati i servizi di controllo anche per contrastare l’abusivismo.

Inoltre, in coincidenza dello svolgimento delle tradizionali cerimonie religiose, verranno rafforzate le misure di vigilanza nei diversi luoghi di culto nei quali è prevedibile che si registri un'affluenza significativa di fedeli.

D’altra parte la Settimana Santa trapanese, e in particolare la processione dei Misteri del Venerdì Santo, rappresentano una delle più importanti manifestazioni del genere in Italia. Dopo la processione della Madre Pietà dei Massari, che si è svolta ieri (26 marzo), oggi è prevista la processione della Madre Pietà del Popolo, che ha luogo tradizionalmente, appunto, il Mercoledì Santo. Fulcro di tutto è la Chiesa del Purgatorio nella quale per tutto l'anno vengono custoditi i Sacri Gruppi dei Misteri e la Icona della Madre Pietà dei Massari.