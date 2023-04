Spettacolo naturale a Calatafimi, nube lenticolare solca il cielo: tutti con gli occhi in sù

Ancora una volta Calatafimi diventa teatro di uno spettacolo naturale. Dopo le le Mammatus (dal latino mamma che significa “mammella” o “seno”) comparse il 16 novembre del 2021, ieri sera sul Bosco di Angimbè a Calatafimi è comparsa una bellissima e splendida nube lenticolare. Lo scatto è di Angelo Alonzo che abita a Calatafimi. Ancora una volta così occhi all'insù per assistere ad un fenomeno naturale ma molto raro che appare in cielo.

Ma cosa sono le “nubi lenticolari? Sono delle particolari formazioni nuvolose dalla spiccata caratteristica “a lente” che si formano nel momento in cui un flusso d’aria interagisce con l’orografia del territorio e va sollevandosi (onda orografica) e rappresentano la parte “visibile” dell’onda che altrimenti come fenomeno non potrebbe essere notato dall’occhio umano. La particolarità di queste nubi, oltre alla loro bellezza, è che danno la sensazione di restare perfettamente immobili nel cielo fino alla loro dissipazione, in realtà segnate da un flusso continuo che ne modella la forma.

Tali nubi così spettacolari si formano solo se le condizioni meteo lo permettono, in particolare con la combinazione perfetta di giusti valori d’umidità nella precisa zona di deviazione del flusso. Vengono classificate come “Altocumulus lenticularis”: le condizioni favorevoli di questi tipi di onde sono una marcata stabilità dell’aria ed un vento sostenuto la cui intensità cresce con la quota.

Il 16 novembre 2021 ancora a Calatafimi invece il cielo diede ancora un altro spettacolo. Dopo la pioggia infatti arrivarono le Mammatus nuvole spesso associate a forti temporali e spesso si estendono dalla base di un cumulonembo, sebbene si trovino anche sotto altri tipi di nubi. Quel giorno lo strano fenomeno fu avvistato da molti cittadini di Calatafimi e le foto fecero il giro del web diventando virali. In quel caso a fermare lo scatto fu Patrizia Milana che scrisse del fenomeno definendolo “affascinante ed inquietante allo stesso tempo".

