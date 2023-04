Marsala dice addio al maestro gelatiere Alessandro Piazza: a 51 anni è morto dopo un malore

Marsala ha perso un po' di dolcezza a causa della morte di un maestro gelatiere molto conosciuto nella grande comunità del Trapanese. È morto ieri, a causa di un malore improvviso, Alessandro Piazza che da anni era titolare dell'attività Piazza Gelato che si trova in piazza Francesco Pizzo a Marsala. Il 51enne era all'interno del suo laboratorio quando si è sentito male. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori. Piazza era conosciuto nel comprensorio per il suo gelato artigianale.

«Nel 2015 - si legge sul sito di Piazza Gelato - ho intuito che il gelato negli ultimi anni aveva perduto il vero gusto di quando eravamo bambini, da lì la voglia di far riscoprire l’artigianalità di un alimento sano, prodotto dalla semplicità di vecchie ricette e con materie prime di alta qualità». Chi entrava nel suo locale, gestito insieme alla moglie Valentina, poteva trovare gentilezza e cortesia, ma anche una vasta varietà di pasticceria, in cui il protagonista principale era il cioccolato. Alessandro Piazza mandava il suo gelato e i suoi prelibati dolcini anche nelle feste, grazie ad una moto ape che aveva personalizzato con il suo logo e con le foto dei suoi prodotti.

Da ieri i social sono pieni di messaggi di cordoglio. Alessandro lascia la moglie e due figlie. «Incredulo e addolorato della triste notizia - scrive Tino Villino - conserverò il ricordo di un' amicizia spontanea e cordiale, unitamente a quella di professionista intraprendente, di grande genialità e ineguagliabile bravura, sempre cordiale e disponibile con il sorriso sulle labbra. Porgo le mie più sentite condoglianze alla moglie e ai figli. Addio Alessandro».

«Oggi è una giornata molto triste per la nostra famiglia - sottolinea la Marsala Volley project, società in cui giocava la figlia di Alessandro Piazza. Caro Alessandro, quando venivi in palestra i tuoi occhi brillavano: meravigliosa la complicità con Serena. Quanta gioia nel vederla in campo, quanta soddisfazione nell'accompagnarla in giro per la Sicilia, e quanto amore per organizzare la festa in palestra per il "Battesimo in serie D" con pizza, video e discorso.

Sei stato un papà premuroso, attento e sempre presente. Tutti noi siamo ancora increduli e sappiamo che sarà dura per Serena, Sofia e per la tua dolcissima moglie Valentina andare avanti senza averti accanto. Ma da lassù tu le proteggerai e le guiderai. E noi ci saremo sempre con tutto il nostro amore».

I funerali del maestro del gelato Alessandro Piazza si celebreranno lunedì 3 Aprile, alle 15.30, presso la chiesa Madre di Marsala.

© Riproduzione riservata