Marsala, malore al panificio: muore impiegato delle Poste di 58 anni

Stava andando a lavoro quando ha accusato un malore ed è morto. Si è spento così, improvvisamente, un impiegato delle Poste di Marsala di 58 anni colpito probabilmente da un infarto.

Era entrato in un panificio di via Garibaldi, probabilmente per fare colazione, ma dopo poco tempo si è accasciato a terra. Chi era all'interno del locale e ha assistito alla scena ha immediatamente chiesto aiuto al 118 che ha mandato un'ambulanza in via Garibaldi. All'arrivo dei sanitari, peró, l'uomo era già cadavere. Vani i tentativi di rianimarlo.

L'ufficio postale in cui lavorava G.C., queste le sue iniziali, era a poche decine di metri dal luogo in cui è morto. In segno di lutto oggi resterà chiuso.

