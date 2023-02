Cuce, ama il dialetto e non prende medicine: ecco la trapanese nonna Maria, che spegne 105 candeline

Adora la cioccolata, il dialetto trapanese, legge i giornali e cuce. Da non crederci, ma questo vulcano di energia ha compiuto appena 105 anni. È la trapanese Maria Grammatico, che ha festeggiato il giorno del suo compleanno con parenti, amici e il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.

Nonna Grammatico, vedova Stellato, non prende neppure medicine. Si gode l’affetto dei suoi due figli, un maschio e una femmina: Gaspare e Rosaria. E anche dei suoi due nipoti. Come non festeggiare un traguardo così.

© Riproduzione riservata