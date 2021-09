A Favignana la seconda edizione di Fishtuna Festival

Prende il via stasera “Fishtuna Festival”, la kermesse sulle tradizioni legate alla pesca sostenibile del tonno e al territorio. Sullo sfondo l’isola di Favignana fino al 5 settembre con attività anche a Marettimo e Levanzo. Un’intensa settimana di incontri, spettacoli, cooking show con chef, escursioni e immersioni, per scoprire le isole Egadi e i suoi prodotti tipici.

“Fishtuna” si aprirà, alle 21, con la presentazione di “Art Tuna”, il progetto artistico realizzato dall’artista siciliano Domenico Pellegrino, che sarà messo in scena nell’edizione 2022, alla presenza anche di Roberto Garufi, direttore del museo regionale “Pepoli” di Trapani. L’opera, che verrà presentata durante la serata, esalta la storia che lega la Sicilia al tonno, provando ad innescare una riflessione sul rapporto tra uomo e mare.

“L’Accademia – spiega Maurizio Scaglione, presidente dell’Accademia del tonno rosso di Sicilia - sarà un baricentro formativo professionale ed informativo di alto profilo, che vuol creare o riqualificare figure professionali specializzate, come operatori di tonnara o addetti alla trasformazione del tonno, mettendo a sistema la collaborazione con gli istituti scolastici e gli atenei siciliani”. Per lo sviluppo delle attività scientifiche e didattiche l’Accademia si avvarrà anche della partnership con l’Istituto di Biologia Marina del Consorzio Universitario di Trapani e Università di Messina.

Tra le attività, anche conferenze tematiche, finalizzate alla diffusione di conoscenze e alla acquisizione di nuove competenze, la Biblioteca del Tonno e della Tonnara, in collaborazione con le università siciliane e sotto l’egida della Regione Siciliana, da realizzare nella Tonnara di Favignana, la manifestazione di inizio maggio “I giorni del tonno” e TunaFarm, progetto di animazione delle tonnare siciliane con attività ludico-didattico educative rivolte ai giovani, che in prospettiva potrà evolversi in incubatore d’impresa per start-up nell’ambito del pescaturismo.

