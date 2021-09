"Ma(d)re Mediterraneo", eventi a Trapani per il primo festival delle identità femminili

Nasce a Trapani il primo Festival delle Identità Femminili: "Ma(d)re Mediterraneo".

Dall'8 al 16 settembre, la città sarà palcoscenico di spettacoli, concerti, monologhi teatrali, lettura, poesie, conversazioni, dibattiti e tanto ancora in cui le donne sono protagoniste, capaci con le loro sensibilità di raccontarsi negli ambiti culturali in cui operano con diversi linguaggi.

Momenti di confronto reali che hanno come punto di partenza la visione e la prospettiva femminile. Un Festival non di donne ma sulle donne, ricco di voci, musica, narrazioni e testimonianze. La prima edizione del Festival delle identità femminili, voluto dall'amministrazione Tranchida, promosso dall'assessore alla Cultura Rosalia D'Alì e dall'assessore alle Pari Opportunità Andreana Patti e organizzato dalla Biblioteca Fardelliana, muove dall'idea di fare emergere le tante sensibilità femminili nei diversi ambiti, nella consapevolezza che la donna debba essere protagonista della vita sociale, culturale ed economica della città.

"Con questa visione la giunta comunale ha dato vita a Trapani è donna, uno strumento di partecipazione democratica che intende portare avanti progetti di valorizzazione delle donne in ogni campo, coinvolgendole nell'analisi delle reali criticità femminili trapanesi e proponendo azioni concrete - dichiara il sindaco Tranchida -. La città ha risposto in maniera determinata con risorse giovani e innovative che si mettono in gioco per diventare artefici di questo cambiamento culturale e sociale. In questa direzione, la neocostituita Commissione alle Pari opportunità avrà modo di esercitare il confronto democratico arricchendolo di contenuti".

