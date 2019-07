Leonardo DiCaprio, tappa a Favignana prima del Google Camp di Selinunte

Leonardo DiCaprio a Favignana prima della partecipazione al Google Camp a Selinunte. Sabato sera, l'attore statunitense, è arrivato nell'isola con il suo yacht e insieme ad un amico è andato a cenare in un ristorante.

Dopo, tra lo stupore dei tanti turisti presenti, ha fatto una passeggiata per le vie dell'Isola per poi ritornare nello yacht. Stasera prenderà parte alla cena di gala, a Selinunte per Google Camp. Gli ospiti, così come riporta Francesca Capizzi in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, saranno circa 200 ed è previsto anche l'arrivo di Barack Obama. Tra i nomi illustri spicca anche quello del milionario australiano James Packer.

Imponenti le misure di sicurezza, sia a Selinunte, sia al Verdura Resort di Sciacca, dove anche quest'anno alloggeranno i super vip.

