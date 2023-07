Marsala, firmata nuova ordinanza per la musica live: deroghe su orari e decibel

Nuova ordinanza sulla movida a Marsala ed in particolare sulla musica live. A firmarla è il sindaco Massimo Grillo che, a pochi giorni dalla prima che era stata disposta con un'ordinanza concordata con la prefettura di Trapani e tutti gli altri sindaci, per conciliare l'esigenza dei locali che si battevano per avere l'intrattenimento musicale all'aperto in estate, con il diritto dei residenti al silenzio nelle ore notturne, adesso decide di introdurre delle novità.

Ad annunciarla, ieri sera, è stato proprio il primo cittadino dopo aver incontrato gli esercenti e i titolari di locali. In pratica, l'ordinanza permette ai locali che fanno richiesta di patrocinio per gli eventi live di derogare limiti imposti su orari e volume della musica, a condizione che condividano il loro calendario di eventi con il Comune e che rispettino l'una come termine degli spettacoli musicali. Le deroghe, quindi, soltanto se l'amministrazione è al corrente di eventi e ha rilasciato il proprio patrocinio.

Regole movida a Marsala

Rimangono immutate le altre regole: dalle ore 21 di ogni giorno e fino alle ore 6 del giorno successivo, è vietata la vendita e la somministrazione di alcol – sia in forma fissa che itinerante – nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche. Chi vuole consumare cocktail, birra, vino o superalcolici, può regolarmente farlo all’interno e negli spazi di suolo pubblico legittimamente occupato dai locali, anche in bicchieri o bottiglie di vetro. Quindi nei tavoli di un bar, pub o ristorante, si può consumare una bevanda alcolica in vetro rinunciando al bicchiere di plastica, considerato che si punta tanto sull’ormai noto slogan “Plastic Free” per ridurre l’impatto della plastica nel nostro habitat. La vendita degli alcolici è severamente vietata anche e soprattutto nei distributori automatici che si trovano in Città. Dopo le 21 questi esercizi h24 dovrebbero vendere solo bibite non alcoliche e togliere le altre.