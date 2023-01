Marsala, Grillo forma la nuova giunta: entrano Gerardi, Bilardello e Agate

A quattro giorni di distanza dall’azzeramento della sua giunta, il sindaco di Marsala, Massimo Grillo (centrodestra), ha proceduto oggi alla nomina della nuova compagine amministrativa. Tre sono gli assessori riconfermati, altrettanti i nuovi ingressi. Sono stati riconfermati Valentina Piraino, Michele Milazzo e Giacomo Tumbarello, mentre i nuovi ingressi sono Guglielmo Ivan Gerardi (attuale consigliere comunale), Ignazio Massimo Bilardello (segretario cittadino di FdI) e Salvatore Agate (imprenditore).

«Si riparte con l’idea di fare ancora meglio - dice il sindaco Grillo - nella consapevolezza, comunque, di avere svolto un lavoro complesso e faticoso. Ai nuovi assessori chiedo di stare più a contatto con il territorio e di lavorare a tempo pieno per la città, per dare risposte alle numerose priorità. In tal senso, forse per la prima volta, di ciascun assessorato renderemo noti obiettivi e cronoprogramma, la cui attuazione spetterà ai dirigenti di settore». Le deleghe, spiega una nota del Comune, saranno assegnate giovedì prossimo.

