Trapani, l'assessore Andrea Vassallo presenta le dimissioni: i motivi della sua decisione

L'assessore Andrea Vassallo rassegna le dimissioni e lascia la giunta comunale di Trapani. Le sue deleghe erano “Mercati e Fiere”, “Randagismo” e “Quartieri e Frazioni". Al suo posto dovrebbe subentrare il consigliere comunale Massimo Toscano. È lo stesso ormai ex assessore a spiegare la scelta.

"La mia decisione è legata principalmente al nuovo e diverso ruolo che sono stato chiamato a ricoprire all’interno del mio Istituto (Inps) la cui novità mi impone, almeno per i primi mesi, un surplus di impegno e di responsabilità che andrebbero a limitare il tempo da dedicare alle attività assessoriali", ha dichiarato.

Ma l'addio alla giunta non è un abbandono della politica. Vassallo ha fatto sapere che sarà nuovamente candidato alle prossime elezioni amministrative che, a Trapani, si svolgeranno in primavera.

Poi, il momento dei ringraziamenti: "Mi corre l’obbligo di ringraziare personalmente il sindaco Giacomo Tranchida per la fiducia riposta nella mia persona affidandomi deleghe particolarmente complesse e impegnative che io ho cercato di eseguire senza risparmiarmi nel conseguimento dei migliori risultati possibili. Desidero ringraziare i miei colleghi di Giunta per la collaborazione prestatami in questi tre anni di attività svolta insieme, attività unica ed irripetibile che mi ha consentito di crescere sia dal punto di vista umano che professionale. Ringrazio e saluto altresì i Dirigenti, le posizioni organizzative e i dipendenti degli uffici comunali che mi hanno sempre collaborato nonché il Consiglio Comunale tutto per aver condiviso questi anni di governo non sempre facili. Un ringraziamento ed un saluto particolari vanno, infine, al mio gruppo 'Per Trapani' ossia ai miei amici Massimo Toscano, Salvatore Daidone, Azzurra Tranchida e Giuseppe Peralta con i quali mi pregio aver sviluppato, al di là delle questioni politiche, un rapporto di grande amicizia, sincerità e rispetto reciproci".

