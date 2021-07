Trapani, diffamò il sindaco Tranchida: ex deputato condannato

Mille euro di multa (oltre alle spese processuali), più altri 3000 euro di risarcimento a Giacomo Tranchida e ulteriori 2040 per le spese di costituzione di parte civile del sindaco di Trapani. È la condanna inflitta all’ex deputato regionale del Partito socialista Nino (all’anagrafe Salvatore, ndc) Oddo dal giudice monocratico di Trapani Chiara Badalucco che lo ha riconosciuto colpevole di diffamazione a danno di Tranchida. Una condanna che supera la stessa richiesta del rappresentante dell’Accusa che aveva proposto 800 euro di multa.

Oddo, oggi segretario regionale dei socialisti, era stato accusato di avere «offeso la reputazione» dell’ex sindaco di Erice per quanto inserito il 20 maggio del 2017, nel profilo personale del giornalista Gianfranco Criscenti che aveva poco prima postato il messaggio «...c'è chi teme una bomba giudiziaria sul voto di Erice. La preoccupazione appare fondata: chi ha messo in giro la voce dimostra di conoscere fatti, persone e circostanze nei dettagli».

Oddo ha commentato: «impossibile, il mio amico Giacomino è in una botte di ferro. È socio onorario dell'associazione antimafiosi professionisti di facciata. La miglior polizza di assicurazione in circolazione, caro Gianfranco... cito lui perché ha gestito in totale solitudine il 100% del potere ad Erice negli ultimi 10 anni».

