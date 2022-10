Faraone visita i campi migranti tra Campobello e Castelvetrano: «Ghetti ai confini della realtà»

«Quello che accade nei campi migranti improvvisati a Campobello di Mazara e a Castelvetrano è fuori da ogni condizione umana dignitosa e nel pieno rispetto della vita». Lo dice il senatore Davide Faraone, di Azione-Italia viva, dopo avere visitato la struttura regolare gestita dalla Croce rossa italiana e i due campi abusivi sorti su terreni privati che sono a poche centinaia di metri.

«Non è questa una condizione di accoglienza - aggiunge -, non è ignorando il problema che lo risolviamo. Il confine è stato superato ed è necessario intervenire, per ristabilire intanto il diritto a condizioni di igienico sanitarie indispensabili».

Per il senatore «la forza di una comunità non è il ghetto ai confini della realtà ma una integrazione vera e graduale, senza mai umiliare la dignità umana, che è uguale per tutti». Faraone annuncia che nei prossimi giorni chiederà un incontro con il prefetto di Trapani.

