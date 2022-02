Castellammare del Golfo, facciata del Municipio illuminata col tricolore per Mattarella

«Il palazzo comunale di Castellammare del Golfo in corso Bernardo Mattarella questa sera sarà illuminato con il tricolore, per omaggiare ed augurare simbolicamente buon lavoro al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del suo giuramento per la sua rielezione. Siamo certi che gli giungerà l’abbraccio della sua comunità». Lo afferma il sindaco Nicolò Rizzo. “Nel rispetto delle misure anti-Covid, gli amministratori, consiglieri comunali e rappresentanti dei dipendenti comunali, si riuniranno davanti alla sede municipale di palazzo Crociferi, nel corso intitolato al padre del capo dello Stato, per omaggiare il presidente Sergio Mattarella con un abbraccio virtuale della sua città d’origine». Castellammare del Golfo così omaggia Sergio Mattarella in considerazione del legame della città con la sua famiglia, dove sono nati e riposano, al cimitero comunale, Bernardo e Piersanti Mattarella, padre e fratello del Presidente della Repubblica, ma anche la moglie Maria Luisa Chiazzese.

